Må betale 12.000 kroner etter at han gikk rundt med softgun

Den 41 år gamle mannen erkjente ikke straffskyld da han nylig møtte i Sør-Rogaland tingrett, avdeling Sandnes tinghus.

29. juli i fjor, omkring klokken 03.00 bar han en softgun ved Østerhus Arena i Sandnes.

Retten la avgjørende vekt på forklaringen til en politibetjent som traff på 41-åringen ved en tilfeldighet.

Politibetjenten forklarte at han reagerte på at tiltalte hadde noe som kunne se ut som et våpen på sin høyre hofte. Ved nærmere undersøkelse viste det seg å være en softgun som tiltalte hadde i et hylster festet i beltet. Ifølge politibetjenten oppga tiltalte på stedet at han hadde softgunen med seg fordi han følte seg truet av en navngitt person.

Retten kom til at forklaringen til politibetjenten om hva tiltalte skal ha sagt, støttes av omstendighetene på tidspunktet for hendelsen. Tiltalte forklarte selv at han like i forkant av hendelsen hadde blitt banket opp av den aktuelle personen flere ganger, og at vedkommende hadde rasert leiligheten hans.

I retten forklarte 41-åringen at han ikke bestrider at han hadde med seg softgun på offentlig sted, men mener at han hadde aktverdig formål og derfor skal frifinnes. Grunnen til det er at tiltalte hevder at det dreide seg om en ren transport av softgunen fra sin egen leilighet, som var blitt ubeboelig etter hærverk, til sin fars bolig, hvor tiltalte skulle bo mens leiligheten ble utbedret.

Det mente ikke retten var tilfelle og viste til hva han hadde forklart til politiet på stedet.

Straffen ble en bot på 10.000 kroner og han må også betale 2000 kroner i saksomkostninger.

