Hadde drukket vin og gikk tom for tobakk

Den 63 år gamle kvinnen kom med en uforbeholden tilståelse da hun nylig møtte i Sør-Rogaland tingrett, avdeling Egersund.

1. mai i år, omkring klokken 18.35, kjørte hun bil mens hun var påvirket av alkohol. En blodprøve tatt 30 minutter etter kjøringen viste en promille på 2,12.

Kvinnen forklarte i retten at hun på formiddagen den aktuelle dagen, drakk noe over én flaske vin, men mindre enn to flasker, og at hun deretter gikk tom for tobakk. Hun bestemte seg derfor å kjøre fra boligen sin for å handle tobakk, noe som medførte at hun måtte kjøre åtte kilometer. På parkeringsplassen var hun borti en mur med bilen, og på vei ut av parkeringsplassen ble hun stanset av politiet.

«Påvirkningsgraden er høy og kjøringen fant sted over en relativt lang strekning på cirka 8 km. Siktede forklarte selv til politiet at hun var borti en murvegg under kjøreturen, men undersøkelse fra politiet har ikke avdekket noen merker. Det vektlegge videre i skjerpende retning at siktede er dømt til ubetinget fengsel for promillekjøring i 2013, slik at det er tale om andregangs overtredelse. I formildende retning vektlegges at siktede har avgitt uforbeholden tilståelse for politi og domstol, samt har samtykket til tilståelsesdom», skriver Sør-Rogaland tingrett i dommen.

Retten kom til at hun skulle dømmes til ubetinget fengsel i 24 dager og en bot på 20.000 kroner.

Hun mistet også førerretten i to år, regnet fra den 1. mai i år, og må avlegge full ny førerprøve for å få denne tilbake.

