Hadde 600 gram hasj

Den 31 år gamle mannen erkjente delvis straffskyld da han nylig møtte i Stavanger tinghus.

Under hovedforhandlingen ble en rekke poster i tiltalen frafalt, blant annet innførsel av 147,5 gram kokain i en postforsendelse fra Spania og oppbevaring av 27 gram kokain.

Dermed kom retten til at han skulle frifinnes for disse forholdene. Samtidig kom Sør-Rogaland tingrett til at han skulle dømmes for å ha oppbevart 600 gram hasj og to gram marihuana 2. august 2018. Retten kom også til at han skulle dømmes for å ha innført fem e-sigarettampuller som inneholdt THC fra Spania 5. februar i fjor.

«Tiltalte har forklart at han oppbevarte hasjen til egen bruk. Han hadde kjøpt et stort kvantum fordi det var billigere. Retten legger på denne bakgrunn til grunn at tiltalte oppbevarte narkotika med viten og vilje, og han har dermed handlet forsettlig», heter det i dommen.

Retten mente at kvantumet var så stort at det representerte en spredningsfare, og at 31-åringen har forklart at han delte hasjen med venner.

I forbindelse med straffeutmålingen la retten vekt på at 31-åringen har erkjent oppbevaring av hasjen og at han også ha gitt noe bistand til politiet ved å vise hvor deler av hasjen var gjemt.

Aller mest la retten vekt på at saken var bli svært gammel og at dette skulle føre til en reduksjon i straffen.

Påtalemyndigheten la ned påstand om fengsel i 60 dager som gjøres betinget med en prøvetid på to år, og retten kom til at dette var en passende straff.

[ – Hadde gjeld, hadde hund og valgte å svindle Nav ]