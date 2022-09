Tatt i 140 kilometer i timen

Den 30 år gamle mannen kom med en uforbeholden tilståelse da han nylig møtte i Sør-Rogaland tingrett, avdeling Stavanger tinghus.

4. juli i år, omkring klokken 22.15, kjørte han bil på Motorveien i Stavanger og Sandnes. Her ble farten hans målt til 140 kilometer i timen til tross for at fartsgrensen er 90 kilometer i timen.

«Med en slik hastighetsoverskridelse kunne enhver uforutsett hendelse i veibanen, eller uoppmerksomhet fra siktedes side, ført til en alvorlig ulykke. Det er også skjerpende at siktede hadde med seg en passasjer i bilen», skriver Sør-Rogaland tingrett i dommen.

I forbindelse med straffeutmålingen la retten vekt på hans uforbeholdne tilståelse.

Straffen ble betinget fengsel i 15 dager og 13.500 kroner i bot. Han mistet også førerretten i åtte måneder.

