Hadde 691 gram hasj

19. september 2020 ble den 28 år gamle mannen pågrepet på en adresse i Stavanger der han oppbevarte 691,6 gram hasj, 33,78 gram ecstasy og 45 narkotiske tabletter.

11. mars 2020 ble han stoppet i Tjensvollkrysset etter å ha kjørt bil mens han var påvirket av cannavis og narkotiske tabletter, tilsvarende en promille på over 0,5.

Da politiet samme dag var hjemme hos ham ble det funnet 168,63 gram cannabis, 65 narkotiske tabletter, to LSD-biter og 1,82 gram kokain.

25. februar i år ble han dømt for forholdene i Sør-Rogaland tingrett. Straffen ble fengsel i sju måneder, samt en bot på 19.500 kroner. Han ble også fradømt førerretten for motorvogn for alltid.

28-åringen anket dommen og dermed ble saken nylig behandlet av Gulating lagmannsrett.

Arvid Sjødin, 28-åringens forsvarer, la ned påstand om at tiltalte anses på mildeste måte, mens aktor nedla påstand om at anken forkastes.

«Det framkom ikke under ankeforhandlingen nye faktiske opplysninger av relevans for den konkrete reaksjonsfastsettelsen. Lagmannsretten mener at tingretten har fastsatt straffen korrekt, hensett til kvantum narkotika og det eierskap, og ellers medvirkning til oppbevaring av andres narkotika, tiltalte er dømt for. Tingretten har ellers foretatt et passende fradrag i reaksjonen, hensett til tidsforløpet i saken», skriver Gulating lagmannsrett i dommen.

Dermed kom Gulating lagmannsrett at anken skulle forkastes, noe som medfører at dommen fra Sør-Rogaland tingrett er rettskraftig.

[ – Hadde gjeld, hadde hund og valgte å svindle Nav ]