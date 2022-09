Mor med besøksforbud kjøpte is til datteren – fikk 13.000 kroner i bot

Den 32 år gamle kvinnen kom med en uforbeholden tilståelse da hun nylig møtte i Sør-Rogaland tingrett, avdeling Sandnes tinghus.

Hendelsen fant sted 10. juli i år, omkring klokken 16.00, ved Østerhus Arena i Sandnes. Her traff hun på datteren sin ved en tilfeldighet. Hun pratet med henne og kjøpte is til henne til tross for at hun var ilagt besøksforbud mot datteren.

I tillegg til kvinnens erkjennelse av skyld viste retten også til vitneavhør av faren til datteren. Han har forklart at datteren har forklart til ham at hun hadde snakket med mor.

«Retten er etter dette ikke i tvil om at siktede har forholdt seg som beskrevet i siktelsen med vilje. Vilkårene for å pådømme saken som tilståelsesdom er oppfylt og retten mener slik pådømmelse er ubetenkelig», skriver Sør-Rogaland tingrett i dommen.

Kvinnen har erkjent straffskyld, men har ikke akseptert foreleggets størrelse som var på 12.000 kroner. Dermed har saken gått til retten.

Etter en samlet vurdering av siktedes forhold og hensynet til likebehandling, mente retten at boten passende kunne settes til 1. 000 kroner, subsidiært fengsel i 13 dager dersom boten ikke lar seg inndrive.

[ Fengsel i ett år og seks måneder for råkjøring med motorsykkel ]