Har rykket ut til trafikkulykke på E 39

Klokken 10.03 fikk brannvesenet melding om trafikkulykke på E39 i nærheten av Kvadrat. De melder at mannskap fra Stangeland stasjon har rykket ut.

Ifølge politiet har ulykken skjedd i nordgående retning.

– To biler er involvert, hvorav en airbag utløst. Trafikken flyter greit forbi ulykkesstedet som ligger like sør for Kvadrat, melder politiet.

Ifølge politiet er det snakk om påkjørsel bakfra. En passasjer som klager på hodesmerter, blir tilsett av helse. Ellers materielle skader på begge bilene.

Saken oppdateres.





