Var voldelig på utested

Den 35 år gamle mannen erkjente straffskyld for noen av postene da han nylig møtte i Sandnes tinghus.

12. april i år, omkring klokken 00.20 slo han en mann på et utested i Sandnes gjentatte ganger. Slagene medførte at fornærmede fikk kutt som måtte sys med to sting.

Volden fant sted etter at ølen hans veltet, noe som gjorde at han ble forbannet på fornærmede.

7. juli i fjor skallet han en mann i ansiktet på et utested i Sandnes. 35-åringen slo også fornærmede i hodet. Også 9. november i fjor slo en mann på et utested i hodet og/eller på kroppen.

11. november og 20. november i fjor, samt 12. april i år, var han også truende mot politibetjenter i forbindelse med at de ville pågripe ham. 25. november i fjor kom han også med hatefulle ytringer mot en politibetjent.

Natt til 24. november og natt til 25. november i fjor gikk han på utesteder i Sandnes til tross for at han i forkant av dette hadde testet positivt for covid-19 og skulle ha isolert seg.

I oktober i fjor trosset han også et kontaktforbud han var gitt til en kvinne.

I forbindelse med straffeutmålingen la retten vekt på 35-åringen er domfelt en rekke ganger tidligere. Samtidig kom retten til at han skulle ha noe strafferabatt for å ha erkjent noen av forholdene. I tillegg ble det lagt noe vekt på at saken var blitt unødvendig gammel.

Etter en samlet vurdering kom retten til at straffen skulle settes til ubetinget fengsel i ni måneder, der han får fradrag for 148 dager sonet i varetekt.

