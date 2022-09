Hadde 1,76 i promille

Den 32 år gamle mannen kom med en uforbeholden tilståelse da han nylig møtte i Sandnes tinghus.

7. juli i år, forut for klokken 04.20, kjørte han bil i Fjermestadveien i Time kommune til tross for at han var påvirket av alkohol.

Promillen ble målt til 1,76 etter kjøreturen.

Retten kom til at riktigheten av tilståelsen styrkes av øvrige opplysninger i saken, blant annet anmeldelse og analyse av blodprøve. Med dette som bakgrunn fant retten det bevist at 32-åringen har gjort det han er siktet for, og at han handlet uaktsomt.

«Ettersom siktede ikke kan huske å ha begått den straffbare handlingen, bemerker retten for ordens skyld at tilståelsespådømmelse i promillesaker kan skje såframt skyld erkjennes i retten», skriver Sør-Rogaland tingrett i dommen.

Dermed kom retten til at alle vilkår for straff var oppfylt og viste til at 32-åringen hadde samtykket til tilståelsesdom.

«Når det også ses hen til at siktedes kjøring faktisk endte med trafikkuhell, mener retten at en riktig straff som utgangspunkt ligger på fengsel i 28 dager. Etter fradrag for tilståelse fastsettes straffen til 24 dager», heter det i dommen.

Når det gjaldt botens størrelse la retten vekt på at 32-åringens inntekter har blitt redusert. Dermed ble han dømt til å betale en bot på 40.000 kroner, og ikke 64.635 kroner som foreslått av påtalemyndigheten.

Han mistet også førerretten i to år og må avlegge full ny førerprøve for å få denne tilbake.

