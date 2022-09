Flere laget bråk på byen

Det begynte med en mann i 30-årene som ble bortvist fra Stavanger sentrum klokken 20.52. Mannen hadde vært kranglete med vektere, og fulgte ikke retningslinjene han fikk, skriver operasjonsleder i Sør-Vest politidistrikt på Twitter.

Noe senere, klokken 22.27, ble en mann i 50-årene bortvist fra sentrum. Ifølge politiet var han godt beruset. Da mannen igjen dukket opp i bybildet senere på kvelden, ble han anmeldt.

Like over midnatt fikk politiet melding om en vanskelig og truende person i taxikøen i Stavanger sentrum. En patrulje kjørte til stedet og tok kontakt med en mann i begynnelsen av 60-årene. Ifølge politiet var mannen lite samarbeidsvillig. Han skal ha nektet å oppgi personalia. Det endte med at mannen ble bortvist fra sentrum.

Politiet stanset et kjøretøy i Kristine Bonnevies vei klokken 01.40. Føreren, en mann i 30-årene, framsto ruspåvirket. Nødvendige prøver ble tatt, og politiet opprettet sak.

Klokken 02.35 fikk en kvinne i 40-årene pålegg om å forlate legevakten. Kvinnen, som var beruset, etterkom ikke pålegget. Dermed ble hun innbrakt til arresten og anmeldt, opplyser operasjonsleder.

Til slutt, i 04-tiden, ble en mann i 40-årene innbrakt til arresten og anmeldt for å ikke etterkomme pålegg fra politiet. Han hadde tidligere blitt pålagt å forlate Stavanger sentrum.

