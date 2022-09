Onsdag ettermiddag og kveld hadde politiet flere kontroller i distriktet.

Det ble skrevet ut 18 forenklede forelegg etter at politiet hadde kontroll i Jærvegen på Bore i Klepp. Kontrollen pågikk i tidsrommet klokken 17-19. Strekningen har 60-fartsgrense. Høyeste målte hastighet var 96

På E39 ved Bogafjell i Sandnes ble det skrevet ut tre forenklede forelegg etter at poliitet hadde fartskontroll i tidsrommet 18.00-19.30. Høyeste hastighet ble var 95 kilometer i timen. Fartsgrensen på strekningen er 80.

12 førere fikk bot på Figgjoveien på Figgjo. Høyeste hastighet i 50-sonen ble målt til 70 kilometer i timen, melder politiet klokken 18.44 onsdag kveld.

En kvinne i 30-årene ble anmeldt for kjøring uten gyldig førerkort, samt for å ha usikret barn i bilen. Kjøringen fant sted på Figgjo.

Klokken 21.33 melder politiet at 13 førere fikk forenklet forelegg på Nordsjøvegen i Sola. Strekningen som ble kontrollert har 50-sone. Høyeste hastighet ble målt til 74 kilometer i timen.

Klokken 00.40 opplyser Sør-Vest politidistrikt at de har hatt en kontroll i Eignaestunnelen, som har fartsgrense 80. Her fikk 12 bilførere bot, én for kjøring uten gyldig førerkort. Politiet beslagla også et førerkort da føreren ble målt til 127 kilometer i timen.