Mistet førerkortet i fartskontroll

Den 25 år gamle mannen kom med en uforbeholden tilståelse da han nylig møtte i Stavanger tinghus.

22. juni i år, omkring klokken 14.05, kjørte han bil på RV 444 i Sandnes. I den forbindelse målte politiet farten hans til 135 kilometer i timen til tross for at fartsgrensen på stedet er 80 kilometer i timen.

Retten fant det bevist at 25-åringen har forholdt seg som beskrevet i siktelsen, og at han i det minste har handlet uaktsomt.

25-åringen forklarte i retten at politiet på stedet hadde sagt at han hadde kjørt i 134 km/t, ikke 135 km/t som beskrevet i siktelsen.

«Retten påpekte at det står 135 km/t både i loggen fra hastighetskontrollen og politiets anmeldelse, men at det uansett ikke synes å få̊ betydning for skyld- eller straffespørsmålet. Siktede opplyste da at han ikke bestred måleresultatet, og at han erkjente straffskyld etter siktelsen», skriver Sør-Rogaland tingrett i dommen.

Retten viste også til at måleapparatet ble kontrollert og kalibrert på forskriftsmessig vis, og at det ikke var grunn til å betvile riktigheten av resultatet.

Dermed ble han dømt til 36 timer samfunnsstraff med en gjennomføringstid på 90 dager, subsidiært 18 dager ubetinget fengsel.

Retten kom også til at han skulle fradømmes førerretten i ti måneder og at han må avlegge ny praktisk førerprøve dersom han ønsker å få førerretten tilbake.

I forbindelse med førerkortbeslaget får han fradrag for tiden som har gått siden den 22. juni i år.

