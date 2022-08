Fikk fengsel i ett år og seks måneder for råkjøring med motorsykkel

28. mai i fjor ble den 31 år gamle mannen fra Jæren pågrepet etter to fartsovertredelser på Brautvegen i Klepp. Her ble han målt til henholdsvis 113 km/t og 123 km/t.

Da 31-åringen ble stoppet i etterkant av disse to kjøringene, beslagla politiet kameraet som var montert på tiltaltes motorsykkel. En gjennomgang av dette kameraet viste at det er gjort opptak av en rekke tidligere kjøringer med motorsykkel som viste omfattende og grove trafikklovbrudd.

«Tiltalte har ikke bestridt innholdet i filmene. Filmene ble avspilt i retten, og retten finner det på grunnlag av disse at de handlingene som er redegjort for under den enkelte av de nevnte tiltalepostene, er bevist. Som retten kommer tilbake til, er det rettens oppfatning at det også er bevist at det er tiltalte som har vært fører av motorsykkelen under alle de aktuelle kjøringene, og at det derfor også er han som har begått lovbruddene filmene viser. Før retten redegjør for bevisvurderingen, er det nødvendig å også redegjøre kort for hva den enkelte film viser, og for hva som dermed leggs til grunn for domfellelsen. Filmene viser i stor grad fartsoverskridelser. Kameraet på motorsykkelen var installert slik at også speedometeret på motorsykkelen var synlig under kjøringene. Speedometeret på tiltaltes motorsykkel ble testet av politiet etter at sykkelen ble tatt i beslag. Politiets målinger gir grunn til å konstatere lavere hastighet enn det som framkommer på motorsykkelens speedometer på filmene som viser kjøringene som er redegjort for i tiltalen. Til tiltaltes gunst legger retten til grunn det måleresultatet som er fundert i politiets målinger», heter det i dommen fra Sør-Rogaland tingrett.

Det er snakk om en rekke alvorlige fartsovertredelser retten mente at 31-åringen skulle dømmes for.

Disse mener retten er de alvorligste:

80-sone: 234 km/t, 254 km/t og 263 km/t,

60-sone: 164 km/t, 210 km/t og 216 km/t,

50-sone: 112 km/t og 154 km/t,

30-sone: 69 km/t.

Sør-Rogaland tingrett kom til at han skulle dømmes til fengsel i ett år og seks måneder, der han får fradrag for to dager i varetekt.

Han mistet også førerretten for alltid og fikk inndratt motorsykkelen samt kjøreutstyr og hjelm til staten.

I tillegg må han ut med 6000 kroner i saksomkostninger.

