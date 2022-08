Tatt i 145 kilometer i timen i 80-sone

7. juli i år, omkring klokken 15.30, ble den 27 år gamle mannen stoppet av politiet i Sandnes etter at de hadde målt farten hans til 145 kilometer i timen i 80-sone.

27-åringen kom med en uforbeholden tilståelse da han nylig møtte i Sandnes tinghus.

Retten kom til at riktigheten av tilståelsen styrkes av de øvrige opplysninger i saken, og viste blant annet til resultat i logg som viste at siktede 27-åringen kjørte i 145 km/t. Dermed kom retten til at det var bevist at han har forholdt seg som beskrevet i siktelsen og at han har handlet forsettlig.

Etter rettens syn ville 18 dagers ubetinget fengsel være et passende utgangspunkt for straffen.

Samtidig kom retten til at han skulle ha noe rabatt for å ha kommet med en uforbeholden tilståelse.

«Tilståelsen har hatt prosessøkonomisk betydning og retten anser en tilståelsesrabatt på omtrent 15 prosent å være passende. Retten fastsetter etter dette straffen til fengsel i 15 dager, i tråd med påtalemyndighetens forslag», skriver Sør-Rogaland tingrett i dommen.

I tillegg kom retten til at han skulle dømmes til tap av førerretten.

«Retten har sett hen til siktedes opplysning om at han noen ganger har behov for førerkortet i forbindelse med arbeid, men mener ikke dette kan tillegges vekt i formildende retning», heter det i dommen.

Dermed ble han fradømt retten til å føre førerkortpliktig motorvogn i 15 måneder, der han får fradrag for tiden fra 7. juli i år. Han må også avlegge full ny førerprøve for å få førerretten tilbake.

