Skal ha kommet med trusler mot ekskona og mannen hennes

Den 37 år gamle mannen ble pågrepet 24. august i år og siktet for en rekke brudd på kontaktforbud mot sin tidligere ektefelle og dennes mann, og for trusler mot ekskona og mannen hennes.

25. august ble han framstilt for varetektsfengsling i Stavanger tinghus der påtalemyndigheten begjærte at han skulle varetektsfengsles i fire uker.

Retten finner at 37-åringen med skjellig grunn kan mistenkes for en straffbar handling som kan medføre høyere straff enn fengsel i seks måneder. Retten viste også til at fengsling er nødvendig for å hindre at han på nytt begår tilsvarende handlinger mot de to fornærmede i saken. Blant annet ble det vist til at han er domfelt for lovbrudd mot de fornærmede tidligere.

Retten mente også at fengslingsalternativer ikke være tilstrekkelig på grunn av faren for nye straffbare handlinger. Retten viste også til at den er kjent med at siktede er henvist til en behandlingsinstitusjon, men har selv ingen myndighet til å legge ham inn der.

«Retten mener at varetektsfengsling i fire uker ikke vil være et uforholdsmessig inngrep. Det er ved denne vurderingen blant annet lagt vekt alvoret i saken og den åpenbart foreliggende gjentakelsesfaren. Retten viser for øvrig til merknadene over hva gjelder muligheten for varetektssurrogater under fengslingen», heter det i kjennelsen fra Sør-Rogaland tingrett.

Dermed kom retten til at begjæringen om fengsling i fire uker skulle tas til følge.

[ Fikk en fryktelig dårlig kveld på byen – griset til med sin egen avføring ]