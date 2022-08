Mann som jobber i oljå slått konkurs av Skatteetaten

Det var Skatteetaten som begjærte at en 59 år gammel mann fra Stavanger ble slått konkurs. Bakgrunnen for det var et krav på 610.200 kroner i skyldig skatt og avgifter.

59-åringen har drevet et enkeltpersonforetak i oljebransjen.

«Saksøkeren har et forfalt krav mot skyldneren som det ikke er stilt betryggende sikkerhet for, jf. utleggsforretning av 10. mars 2022. Det er ikke grunn til å anta at skyldneren kan gjøre opp sin gjeld med egne inntekter eller eiendeler eller at betalingsproblemene er midlertidige. Vilkårene etter konkursloven § 60, jf. §§ 61 og 62 for å ta konkursbegjæringen til følge, er etter dette til stede», heter det i kjennelsen.

Advokat Trond Geitung-Larsen er oppnevnt som bostyrer. Skiftesamling vil bli holdt 6. oktober.

