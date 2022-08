Hadde røykt hasj kvelden før han kjørte

Den 57 år gamle mannen fra Stavanger møtte ikke til rettsmøtet som nylig ble avholdt i Stavanger tinghus.

29. september i fjor, omkring klokken 13.05, kjørte han bil på Forus til tross for at han var påvirket av narkotika.

«Retten er ikke i tvil om at tiltalte opptrådte med den nødvendige grad av skyld. Ifølge hans egen forklaring til politiet hadde han brukt amfetamin før han dro på jobb morgenen den 29. september 2021. Videre forklarte han at han hadde brukt hasj kvelden før kjøringen», skriver Sør-Rogaland tingrett.

Retten kom til at han skulle dømmes for å ha kjørt bilen med en påvirkningsgrad tilsvarende over 0,5 promille.

I forbindelse med straffeutmålingen ble det lagt vekt på 57-åringen ble dømt til betinget fengsel for ruskjøring i april i fjor.

Denne gangen kom retten til at han skulle dømmes til 33 dager ubetinget fengsel og 43.700 kroner i bot.

Han mistet også førerretten for alltid.

