Byggefirma med forsvunnet innehaver slått konkurs

Det var Skatteetaten som begjærte at firmaet Heiamyra Bygg AS ble slått konkurs.

Bakgrunnen for det var et krav på 563.558 kroner i skyldig skatt og avgifter.

Heiamyra Bygg AS har holdt til i Stavanger og omsatte i 2020 for nesten 1,8 millioner kroner. Firmaet fikk samme år et negativt resultat på 384.000 kroner.

«Skyldneren har ikke møtt i dagens rettsmøte. Det foreligger ikke opplysninger om gyldig fravær. Stevnevitne har ikke lyktes i å nå skyldneren og forkynnelse unnlates i medhold av konkursloven § 70 tredje ledd siste punktum. Han er forsøkt nådd på alle kjente oppholdssteder, telefon og e-post», heter det i kjennelsen.

Retten viste også til at det er holdt utleggsforretning mot byggefirmaet der det ikke var mulig å oppnå dekning for kravet.

«Insolvens antas dermed i alminnelighet å foreligge, jf. konkursloven § 62. Retten har ingen holdepunkter for at saksøkte likevel er solvent og vilkårene etter konkursloven § 60, jf. §§ 61 og 62 for å ta konkursbegjæringen til følge, er etter dette til stede», skriver Sør-Rogaland tingrett i kjennelsen.

Advokat Flemming Karlsen er oppnevnt som bostyrer. Skiftesamling vil bli holdt 6. oktober.

