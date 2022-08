Slo mann som han mente tafset på kjæresten hans

Den 18 år gamle mannen kom med en uforbeholden tilståelse da han nylig møtte i Stavanger tinghus.

Hendelsen fant sted på et utested på Skagenkaien 9. februar i år, omkring klokken 23.15. 18-åringen oppholdt seg på utestedet med venner og hadde inntatt en halv flaske sprit og noe øl samme kveld. Også fornærmede var på samme utested.

18-åringen forklarte i retten at han mente fornærmede tafset på/tok på kvinner som var til stede, og at han påtalte dette til fornærmede. Han har videre gitt uttrykk for at det samme gjentok seg og at han da trodde fornærmede tok på hans kjæreste. Tiltalte har forklart at han da ble så sint at han holdt fornærmede mot veggen, og slo han et par ganger i ansiktet med knyttet hånd mens de falt eller lå på bakken. Dørvaktene grep raskt inn og begge ble kastet ut fra utestedet.

«Retten legger til grunn at tiltalte har forholdt seg slik han har beskrevet. Det er ikke holdepunkt for at fornærmede har opptrådt slik tiltalte har forklart. Retten kan imidlertid ikke se bort fra at tiltalte kan ha misoppfattet situasjonen», heter det i dommen fra Sør-Rogaland tingrett.

Retten kom også til at 18-åringen skulle dømmes for å sparket fornærmede mens han lå nede på bakken kort tid etter det den første voldsepisoden.

Rettens flertall kom til at han skulle dømmes til 200 timer samfunnsstraff med en gjennomføringstid på seks måneder, subsidiært seks måneders fengsel. Som særskilt vilkår må han gjennomføre et skoletilbud i gjennomføringstiden.

Han ble også dømt til å betale 7008 kroner i erstatning til fornærmede.

