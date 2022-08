Kvinne hadde 31 stjålne sykler hjemme hos seg

Den 44 år gamle kvinnen erkjente delvis straffskyld ha hun nylig møtte i Stavanger tinghus.

24. desember i fjor gjennomførte politiet en ransaking i 44-åringens bolig. Her ble det funnet 31 sykler, en sykkeltralle, en sykkelbukk, et sykkelstativ, 11 sykkelhjelmer, 31 sykkelseter, 26 skjermer til sykler, fire styrer til sykler, 26 komplette sykkelhjul, åtte sykkelfelger og 18 sykkeldekk.

44-åringen har ikke erkjent straffskyld for forholdet og forklarte i retten at hun er eier av alle syklene, at hun reparerer sykler for videresalg og at dette er hennes hobby.

Retten kom imidlertid at det som ble funnet i forbindelse med ransakingen var utbytte av straffbar handling og at hun skulle dømmes for grovt heleri.

4. mars i fjor skal hun også ha forsøkt å rane til seg en sykkel med å true fornærmede med at hun skulle banke fornærmede, dersom hun ikke fikk sykkelen. Ranet mislyktes da fornærmede klarte å komme seg unna med sykkelen.

4. november 2020 tok hun også en bil som sto parkert med motoren i gang på Eiganes. Turen endte med at hun fikk vannplaning på bilen og endte i en hage.

Retten kom også til at hun skulle dømmes for en rekke andre lovbrudd, blant annet for vold og trusler mot politiet, ruskjøring, tyverier, skadeverk og oppbevaring av narkotika.

Etter en samlet vurdering kom retten til at hun skulle dømmes til ubetinget fengsel i ett år og to måneder, samt en bot på 10.000 kroner.

Hun fikk også inndratt syklene og sykkelutstyret som ble funnet hjemme hos henne.

[ – Hadde gjeld, hadde hund og valgte å svindle Nav ]