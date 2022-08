Kvinne ble slått konkurs av Skatteetaten

Det var Skatteetaten som begjærte at en 26 år gammel kvinne ble slått konkurs.

Bakgrunnen for det var et krav på 177.733 kroner i skyldig moms og skatt.

Kvinnen har drevet et firma innenfor skjønnhetspleie som et enkeltpersonforetak.

Retten la til grunn at saksøkeren har et forfalt krav som det ikke er stilt betryggende sikkehet for.

«På bakgrunn av opplysninger om skyldnerens økonomi er det ikke grunn til å tro at foretaket kan gjøre opp sin gjeld fordi. Det ble den 23. mars 2022 avholdt utleggsforretning mot skyldneren med intet til utlegg, og det foreligger presumsjon for at skyldneren er insolvent. Retten legger til grunn at skyldneren er insolvent. Vilkårene etter konkursloven § 60, jf. §§ 61 og 62 for å ta konkursbegjæringen følge, er etter dette til stede», heter det i kjennelsen.

Kvinnen opplyste i retten at hun er avhengig av fortsatt drift i selskapet for å sikre sin egen inntekt.

«Det er ikke rom for å unnlate å åpne konkurs med denne begrunnelsen», heter det i kjennelsen.

Advokat Fredrik Bie er oppnevnt som bostyrer. Skiftesamling vil bli holdt 6. oktober.

