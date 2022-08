Kjørte bil mens han var påvirket av cannabis

Den 32 år gamle mannen kom med en uforbeholden tilståelse da han nylig møtte i Stavanger tinghus.

30. april i år, omkring klokken 10.25, kjørte han bil på Madlaveien i Stavanger kjørte han bil til tross for at han var påvirket av cannabis.

En blodprøve tatt av ham klokken 10.41 samme dag viste en ruskonsentrasjon tilsvarende over 0,5 i promille. Retten kom til at riktigheten av tilståelsen styrkes av de øvrige opplysninger i saken, herunder politiets anmeldelse og analyseresultat fra blodprøve, som viser et rusnivå av THC i kroppen tilsvarende over 0,5 alkoholpromille. Med bakgrunn i dette fant retten det bevist at 32-åringen har forholdt seg som beskrevet i siktelsen, og at han i det minste har handlet uaktsomt.

I forbindelse med straffeutmålingen la retten noe vekt på 32-åringens uforbeholdne tilståelse. Dermed ble han dømt til 14 dagers fengsel som ble gjort betinget med en prøvetid på to år.

«Hva gjelder boten, kan retten ut fra framlagte ligningsopplysninger og tiltaltes forklaring i retten, ikke se at det er grunnlag å se bort fra påtalemyndighetens strafforslag. Boten settes passende til 44.800 kroner, subsidiært 15 dager i fengsel dersom boten ikke kommer til betaling», skriver Sør-Rogaland tingrett.

Han mistet også førerretten i 12 måneder der han får fradrag for tiden som har gått siden 30. april.

For å få førerretten tilbake må han avlegge full ny førerprøve.

