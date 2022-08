Brann I flermannsbolig på Varhaug

I 4-tiden, natt til lørdag, fikk politiet melding om en brann i en søppeldunk på Varhaug på Jæren, melder politiet på Twitter.

Brannen skal ha spredt seg videre til en flermannsbolig, som nå er totalskadet. Situasjonen er nå under kontroll og brannen er slukket.

– Brannvesenet er på stedet for å sikre at det ikke blusser opp igjen, sier operasjonsleder Roger Litlatun til RA.

Ingen personer ble funnet i leiligheten, og politiet har kontroll på 3 av 4 beboere. De jobber med å få kontakt med den siste, men oLitlatun forteller at de ikke er bekymret da det ikke er noen i leiligheten.

Kjøretøy

I halv 2-tiden ble en beruset person stoppet kjørende på en elsparkesykkel på E39, forbi politistasjonen, i retning mot Lervik. Mannen var i 30-årene, og vil bli anmeldt for forholdet

Litt før midnatt fikk politiet melding om en kvinne i 30-årene som skal ha fått den ene foten under dekket på en kjørende bil. Hendelsen skjedde ved Breiavatnet og en drosje skal være involvert. Vitner på stedet beskriver at kvinnen nærmest gikk rett ut i vegen. Politiet skrivet at de oppretter sak.

