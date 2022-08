Politiet stoppet flere biler

Torsdag kveld stoppet politiet fire biler i løpet av kort tid.

Klokke 21.33 stanset en patrulje et kjøretøy i Sandnes som ble kjørt av en mann i 30-årene. Mannen hadde ikke gyldig førerkort. Samtidig framsto ha ruspåvirket, ifølge politiet. Nødvendige prøver ble tatt, og politiet har opprettet sak.

Minutter senere ble et kjøretøy stanset en patrulje en annen bil i Sandnes, i Vågsgata. Føreren var også en mann i 30-årene. Også han framsto ruspåvirket. I tillegg var han i besittelse av mindre mengder narkotika. Nødvendige prøver ble tatt. Førerkortet ble beslaglagt. Politiet har opprettet sak.

Klokken 22.16 ble to kjøretøy kontrollert på Hinna. Førerne av disse bilene, to menn, hadde ikke gyldig førerkort, De blir anmeldt for dette, opplyser operasjonsleder i Sør-Vest politidistrikt på Twitter.