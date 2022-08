Tatt i 122 kilometer i timen i 60-sone

Den 19 år gamle mannen fra Sola kom med en uforbeholden tilståelse da han nylig møtte i Stavanger tinghus. Retten viste til at riktigheten av tilståelse styrkes av de øvrige opplysninger i saken, herunder politiets anmeldelse.

16. juni i år, omkring klokken 19.45, kjørte han bil i Jødestadveien på Hommersåk. Her ble farten hans målt til 122 kilometer i timen til tross for at fartsgrensen på stedet er 60 kilometer i timen.

«Det er ingen grunn til å tvile på riktigheten av den utførte målingen. Måleapparatet ble testet og kalibrert på forskriftsmessig vis i forkant og etterkant. På bakgrunn av dette har retten funnet det bevist at siktede har forholdt seg som beskrevet i siktelsen, og at han i det minste har opptrådt uaktsomt, skriver Sør-Rogaland tingrett i dommen.

I forbindelse med straffeutmålingen la retten vekt på at det fra og med en fart på 115 kilometer i timen i 60-sone er utgangspunktet at det skal idømmes ubetinget fengsel.

«Siktede kjørte dermed åtte km/t raskere enn grensen for anvendelse av samfunnsstraff. Hastighetsovertredelsen taler for at man er klart utenfor området hvor samfunnsstraff er aktuelt, slik at ubetinget fengsel er riktig reaksjon», heter det i dommen.

Dermed kom retten til at han skulle dømmes til ubetinget fengsel i 18 dager. I tillegg ble han fradømt retten til å føre førerkortpliktig motorvogn i 22 måneder og han må avlegge full ny førerprøve for å førerretten tilbake.

