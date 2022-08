Fikk ikke kjøre videre med denne

Moped (Statens vegvesen)

Onsdag utførte Statens vegvesen kontroll i Sandnes der det ble kontroller elsparkesykler og en elsykkel.

Det var 19 kontrollerte hvor 2 av disse var ulovlig i bruk ettersom hastigheten ble målt 48km/t og 42km/t.

Det ble også kontrollert 275 kjøretøy for beltebruk hvor to var uten bilbelte.

En fører ble anmeldt for ikke å ha gyldig førerkort for moped. Det var også en fører som fikk 3000 kroner i gebyr for å ha dekket til kjennemerke med sykkel og sykkelstativ.

Mangler fra tekniske kontrollen var følgende:

9 lys

2 Støy ATV Moped og Lett MC

Disse fikk bruksforbud:

2 Støy ATV Moped og Lett MC

1 Sykkelstativ som dekket til kjennemerke

2 Feil lysbruk (kjørte med parklys)

Dette ble det gitt gebyrer for:

2 Bilbelte

1 Vognkort

1 Førerkort

1 Tildekking av kjennemerke

