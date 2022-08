Drakk alkohol før han kjørte

Den 28 år gamle mannen kom med en uforbeholden tilståelse da han nylig møtte i Sandnes tinghus.

6. mai i år, omkring klokken 22.30, kjørte han bil på Bryne til tross for at han var påvirket av alkohol. En utåndingsprøve tatt av ham klokken 22.03 viste en alkoholkonsentrasjon på 0,37 milligram per liter luft.

«Hans tilståelse underbygges av dokumentene i saken. Retten viser her særlig til analyseprotokoll av alkoholutåndingsprøve som viste alkoholkonsentrasjon på 0,37 milligram per liter luft i utåndingsluften. Det tilsvarer en alkoholpromille i blodet på 0,74», skriver Sør-Rogaland tingrett i dommen.

Retten viste også til 28-åringen visste at han hadde drukket alkohol før han satte seg i bilen og at han hadde handlet forsettlig da han kjørte.

Sør-Rogaland tingrett viste også til at kjøringen skjedde over en kortere strekning, men i tettbygd strøk, og at det ikke er opplyst at det oppsto noen konkrete faresituasjoner, utover det ruspåvirket kjøring generelt innebærer.

I tillegg ble det lagt vekt på at han hadde kommet med en uforbeholden tilståelse. Dermed ble straffen satt til fengsel i 15 dager som ble gjort betinget med en prøve tid på to år.

28-åringen har en brutto månedsinntekt på omkring 42.000 kroner. Dermed kom retten til at han skulle dømmes til å betale en bot på 63.000 kroner.

Han mistet også førerretten i 16 måneder regnet fra den 6. mai i år. Han må avlegge full ny førerprøve for å få førerretten tilbake.

