Åtte personer evakuert etter brann

En bygning er totalskadd etter at det brant natt til tirsdag. Åtte personer måtte evakueres. En person skal ha pustet inn røyk.

Det var klokken 23.15 mandag kveld at nødetatene fikk melding om røykutvikling fra en bygning i Auglendsdalen i Stavanger.

Røyken kom fra et kontor. Politiet meldte tidlig at de hadde kontroll på brannen. Klokken 00.50 opplyste Sør-Vest politidistrikt at brannvesenet var ferdig på stedet, og at de drev med utlufting. Brannvesenet hadde røykdykker inne i bygningen. Personer som var evakuert fra naboleilighetene fikk returnere kort tid etter.

Det skal ikke bo personer i bygningen det brant, ifølge politiet.

Klokken 03.04 kom det igjen melding om brann på samme sted. 25 minutter senere var åtte personer evakuert fra en nabobygning.

Brannen ble slukket 04.40. Bygningen ble totalskadd.

De evakuerte kunne igjen returnere til hjemmene sine.

Politiet har opprettet sak.