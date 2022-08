Politiloggen: Brann og skremmende fyrverkeri

Politiet i Haugesund fikk mange telefoner om smell og oppskyting av fyrverkeri i sentrum søndag kveld. Så mange telefoner at politiet måtte gå ut på Twitter og minne om at Den norske filmfestivalen feirer 50 år og at dette markeres med fyrverkeri.

– Alle tillatelser er innhentet, og det vil vare i cirka 15 minutter, skrev operasjonsleder på politiets twitterkonto.

Søndag kveld i 20-tiden fikk nødetatene melding om brann i en bolig i Vannverkveien. Det tok fyr i en sofa, som ble fraktet ut av huset.

Huseier (56) ble kjørt til SUS. Huseieren hadde inhalert røyk i forbindelse med slukking av brannen. En forbipasserende som hjalp med slukkingen ble kjørt til legevakt med brannskader på hendene.

Politiet har opprettet sak.

Klokken 00.30 natt til mandag fikk politiet melding om en vanskelig gjest på et utested i Stavanger. Mannen som ikke klarte å oppføre seg var i 20-årene. Ifølge politiet var han lite samarbeidsvillig. Han nektet å oppgi personalia. Han dyttet og forsøkte å slå etter politiet. Mannen er anmeldt for forulemping av offentlig tjenestemann og ble innbrakt til arresten.