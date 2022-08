Vil ha 7800 kroner for kjøring av bil med 0,28 i promille

11. mars i år, omkring klokken 20.30, skal en 55 år gammel mann fra Stavanger ha kjørt bil i Strandgata i Sandnes til tross for at han var påvirket av alkohol.

En utåndingsprøve tatt av ham klokken 20.55 viste en alkoholkonsentrasjon på 0,14 milligram per liter luft, noe som tilsvarer en promille på 0,28.

For dette har 55-åringen fått et forelegg på 6500 kroner. Dette har han nektet å vedta, noe som har ført at saken har blitt sendt til retten.

Sør-Rogaland tingrett skal behandle saken 23. august og der vil det bli lagt ned påstand om at 55-åringen skal betale en bot på 7800 kroner, og i tillegg vil det bli krevd saksomkostninger til det offentlige.

[ Må betale 75.000 kroner etter at hun kjørte til McDonald’s for å kjøpe mat ]