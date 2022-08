Skal ha brettet sammen papir og kastet det med stor kraft i ansiktet på politibetjent

Det er statsadvokat Tore Kulstad som har tatt ut tiltale mot en 23 år gammel mann fra Sandnes.

16. april i år, omkring klokken 00.03, skal han ha oppholdt seg utenfor et utested på Skagenkaien i Stavanger. Der skal han ha brettet sammen et informasjonsskriv han mottok fra politiet angående bortvisning fra Stavanger sentrum, og kastet dette med stor kraft i ansiktet på en politibetjent, slik at det traff ham i nese- og munnregionen.

Da han like etterpå ble anholdt av politiet og innsatt i politiets cellebil skal han ha sparket politibetjenten i brystet, samt spyttet mot ham gjentatte ganger.

Saken skal opp i Stavanger tinghus 6. oktober i år.

[ Fikk en fryktelig dårlig kveld på byen – griset til med sin egen avføring ]