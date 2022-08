Satte falske kjennemerker på moped og kjørte avgårde med promille

Den 53 år gamle mannen kom med en uforbeholden tilståelse da han nylig møtte i Sandnes tinghus.

17. april i år, omkring klokken 15.40, førte han en uregistrert moped med et påsatt kjennemerke slik at mopeden framsto som lovlig registrert.

I tillegg hadde 53-åringen drukket alkohol forut for kjøringen. En blodprøve tatt av ham samme dag viste at han hadde en promille på 1,79.

Retten kom til at han også skulle dømmes for å ikke ha stanset for politiet til tross for at det var gitt tegn om å stanse.

Retten kom også til at riktigheten av tilståelsen styrkes av de øvrige opplysninger i saken, herunder anmeldelse av 19. april 2022 og analyseresultat fra Oslo Universitetssykehus.

Dermed fant retten det bevist at 53-åringen har forholdt seg som beskrevet i siktelsen, og at han har handlet forsettlig.

Straffen ble ubetinget fengsel i 27 dager og en bot på 40.000 kroner.

Han mistet også førerretten i to år og må avlegge full ny førerprøve for å få denne tilbake.

