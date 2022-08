Kvinne kolliderte med lyktestolpe

Den 51 år gamle kvinnen kom med en uforbeholden tilståelse da hun nylig møtte i Stavanger tinghus.

21. juni i år, omkring klokken 16.40, kjørte hun bil i Auglendsdalen i Stavanger mens hun var påvirket av alkohol. En blodprøve tatt av henne klokken 17.26 samme dag viste en promille på 2,14.

I forbindelse med kjøringen kjørte hun også inn i en fortauskant og en lyktestolpe slik at det oppsto mindre materielle skader på bilen.

Et vitne ha forklart at kvinnen kjørte vinglete, bremset mye og nesten traff autovernet. Retten viste også til at hun ble funnet sovende i bilen, noe som indikerer at hun var påvirket i betydelig grad.

Straffen ble ubetinget fengsel i 27 dager og 27.0000 kroner i bot.

Hun mistet også førerretten i to år og seks måneder.

[ Må betale 75.000 kroner etter at hun kjørte til McDonald’s for å kjøpe mat ]