Styreleder må i retten for skattejuks

Det er Økokrim som har tatt ut tiltale mot en 61 år gammel mann fra Stavanger.

Den lyder på at han i egenskap av være styreleder i et firma i Stavanger skal ha sørget for ikke korrekte opplysninger i selskapets skattemelding for inntektsåret 2018. I skattemeldingen skal det uriktig ha blitt ført opp fradrag med 648.668 kroner, noe som skal ha medført at selskapet unndro 149 194 kroner i skatt.

Tiltalen lyder også på at han skal ha gitt uriktige opplysninger i skattemeldinger for merverdiavgift i 2018 og 2019 og i disse skal det uriktig ha blitt ført opp inngående merverdiavgift med til sammen 192.917 kroner.

30. juni 2019 skal han også ha også ha levert skattemelding for 2018 der han ikke skal ha opplyst om inntekter på 810.835 kroner fra firmaet. Med dette skal han ha unndratt 248.035 kroner i skatt.

Det er satt av fire dager til saken som skal opp i Stavanger tinghus 19. september.

