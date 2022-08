Kom med hatefulle ytringer, men husket det ikke

Den 21 år gamle mannen erkjente seg skyldig da han nylig møtte i Stavanger tinghus.

23. oktober i fjor, omkring klokken 02.20, mottok politiets operasjonssentral melding om en person som skulle oppføre seg utagerende på Burger King i Stavanger sentrum. En patrulje bestående av to politibetjenter dro til stedet. Ved ankomst observerte patruljen personen, som viste seg å være tiltalte. Tiltalte framsto høylytt og aggressiv, blant annet overfor en kvinnelig vekter på stedet. Politibetjenten tok kontroll på 21-åringen og dro ham vekk. Betjentene oppfattet tiltalte som ruset, men i stand til å gjøre rede for seg. I samtalen mellom tiltalte og betjentene ble tiltalte bedt om å framvise legitimasjon. Tiltalte ble av den grunn misfornøyd og hissig, og han måtte holdes vekk ved at den ene politibetjenten tok en hånd på brystet til tiltalte. Tiltalte skrek da at han ikke skulle ta på ham.

Etter dette fikk han pålegg om å forlate Stavanger sentrum. I den forbindelse kom han med rasistiske utsagn mot den ene politibetjenten. Dermed ble det besluttet at han skulle settes i arresten. I forbindelse med dette og i politibilen på vei til arresten kom han med flere hatefulle ytringer mot politibetjentene.

21-åringen forklarte i retten at han ikke tvilte på at han hadde opptrådt som beskrevet i tiltalen, men at han ikke husket noe av hendelsen siden han var ruset.

Retten kom til at han skulle dømmes for forholdet og kom til at samfunnsstraff i 45 timer var en passende straff.

