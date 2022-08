Fortsatt i varetekt for overgrep mot psykisk utviklingshemmet kvinne

En 55 år gammel mann fra Sandnes er varetektsfengslet i forbindelse med at han er siktet for å ha misbrukt en psykisk utviklingshemmet kvinne.

Da saken nylig var oppe i Stavanger tinghus viste retten til at det fortsatt var skjellig grunn til mistanke.

55-åringen ble første gang varetektsfengslet i Sandnes tinghus i begynnelsen av mai i år.

«Gjentakelsesfaren må vurderes samlet for alle forholdene siktede med skjellig grunn er mistenkt for å ha begått. Etter rettens syn er det ikke avgjørende at siktede sier at han ville ha latt være å ta kontakt med fornærmede om han løslates. Siktede har tidligere blitt løslatt den 16. mai 2022, og kun fire dager etterpå begikk han et nytt brudd på besøksforbudet. Selv om det nå er gått noe tid, mener retten at det fremdeles er en sterk grad av sannsynlighetsovervekt for at siktede vil begå nye lovbrudd av tilsvarende karakter om han løslates», heter det i kjennelsen.

Retten kom også til fortsatt varetektsfengsling ikke er et uforholdsmessig inngrep.

«Retten har ved denne vurderingen lagt vekt på at det foreligger skjellig grunn til mistanke for samtlige forhold i siktelsen, og at det til dels gjelder alvorlige forhold. Videre viser retten til gjentakelsesfaren det er redegjort for ovenfor, skriver Sør-Rogaland tingrett i kjennelsen.

Påtalemyndigheten ba om at 55-åringen ble varetektsfengslet i åtte uker. Det mente retten at det ikke var grunnlag for og bestemte at han skulle varetektsfengsles i fire uker.

