Ektepar skal ha forsøkt å lure forsikringsselskap

Det er statsadvokat Arvid Malde som har tatt ut tiltale mot et ektepar i 40-årene

Den lyder på at mannen Torsdag 22. april i fjor skal ha sendt skademelding til et forsikringsselskap at det hadde skjedd et innbrudd i hans felles hjem med kona, hvor det skulle ha blitt borttatt en iPhone 11 pro, en bærbar pc og en forlovelsesring til en samlet verdi av 180.000 kroner.

Ifølge tiltalen skal kona ha medvirket til bedrageriet ved å uriktig oppgi til selskapet at tyveriet hadde funnet sted.

«Forsøket mislykkes idet selskapet fattet mistanke om at opplysningene ikke var riktig», heter det i tiltalen.

Saken skal opp i Stavanger tinghus den 13. september i år. Hilde Elisabeth Fjeld og Pål Oskar Minde er oppnevnt som ekteparets forsvarere.

[ – Hadde gjeld, hadde hund og valgte å svindle Nav ]