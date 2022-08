Tre tatt etter politijakt – mistanke om fyllekjøring

Hendelsesforløpet er foreløpig uklart. Et øyevitne forteller til RA at vedkommende så en personbil i svært høy fart ned Peder Saxes gate, kort tid etter etterfulgt av en uniformert politibil.

Mistenkte ulovligheter

– En UP-patrulje fulgte etter en bil som de ønsket å stanse. Det er litt uklart for meg hva som detaljert har skjedd. Jeg har fått melding om at vi har kontroll på tre av det vi tror er fire personer som var inne i bilen, sa operasjonsleder Helene Strand i Sør-Vest politidistrikt til RA ved 14.15-tiden fredag ettermiddag.

Ved 14.00-tiden sto en BMW i bussperren under Motorveien etterfulgt av en uniformert politibil og en buss som hadde fått kjøretraseen sperret.

Ferden for denne BMW-en endte foran busslusen like ved Ullandhaug skole. (Privat)

Kjørte av veien

Samtidig sto en annen personbil som hadde kjørt av veien og oppå en fortauskant i Oscar Wistings gate, rett ved buss-slusen og Ullandhaug skole. Denne fluktbilen hadde kommet seg over busslusen som skal hindre personbiler å kunne kjøre under E39 mellom Saxemarkå og Bekkefaret.

– Sivil patrulje fra Utryklingspolitiet meldte at de var i ferd med å skulle sjekke et kjøretøy, da det plutselig økte farten og forsvant over en sluse. Personene i bilen sprang fra stedet, men ble innhentet av politiet etter kort tid, melder operasjonsleder på Twitter.

Det er mistanke om promillekjøring.

– Det mistenkes kjøring i påvirket tilstand og én person fremstilles for blodprøve i denne forbindelse. Det ble også funnet flere mobiltelefoner i bilen, disse tatt i beslag. Sak opprettes, melder operasjonsleder.





Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen