Skal ha stjålet mobiler

23. august må en 38 år gammel mann møte i Stavanger tinghus der han blant annet må svare for tyverier.

11. april i år skal ha stjålet en mobiltelefon til 12.498 kroner fra en butikk på et kjøpesenter i Stavanger.

25. april i år skal han på nytt ha vært på et kjøpesenter i Stavanger. Omkring klokken 15.40 skal han ha stjålet en mobiltelefon fra en ansatt som jobbet i en butikk på kjøpesenteret. Omkring klokken 15.55 skal han også ha stjålet et par sko til en verdi av 1599 kroner fra en butikk på kjøpesenteret.

28. april skal han ha vært på et nytt kjøpesenter i Stavanger. Der skal han ha forsynt seg med en mobiltelefon som tilhørte en ansatt i en butikk.

13. juni i år skal han ha dyttet en ansatt på en institusjon i Sandnes.

27. april i år skal han også ha båret en lekerevolver i bukselinningen. Ifølge tiltalen kunne denne forveksles med et skytevåpen. 13. juni i år skal han også ha vært i besittelse av et luftvåpen, som kunne forveksles med et skytevåpen.

8. april i år, omkring klokken 23.10, skal han båret en kjøkkenkniv på offentlig sted i Breibakken i Stavanger. 4. mai, omkring klokken 15.05, skal han også ha båret en leatherman-kniv på offentlig sted i Nykirkebakken i Stavanger.

13. juni, omkring klokken 04.40, skal han også ha oppbevart en god del dopingmidler på en adresse i Sandnes.

Det er tatt forbehold om å legge ned påstand om inndragning, samt påstand om erstatning/oppreisning til de fornærmede.

[ Fikk en fryktelig dårlig kveld på byen – griset til med sin egen avføring ]