Skal ha øvelseskjørt med bil uten å ha fått samtykke om dette av politiet

Det er statsadvokat Oddbjørn Søreide som har tatt ut tiltale mot en 46 år gammel mann fra Sola.

Blant annet er han tiltalt for å ha overtrådt bestemmelsen om at den som har sperrefrist eller har tapt førerretten ikke må øvingskjøre i perioden uten politiets samtykke.

Grunnlaget for det er at han 27. november 2020, omkring klokken 12.40, i Haugåsveien i Stavanger, skal ha øvelseskjørt med en personbil uten politiets samtykke. Dette til tross for at førerkortet hans hadde blitt beslaglagt i mars 2017.

Da han ble stanset skal han også ha hatt en stjålen dunjakke i bilen, samt en elektrisk sparkesykkel i bilen.

Tiltalen lyder også på oppbevaring av 44,4 gram hasj og 0,89 gram amfetamin 26. juli i fjor.

Saken skal opp i Stavanger tinghus 18. oktober.

[ Skal ha hatt amfetamin og cannabis ]