I 13-tiden meldte en turgåer i fra om at det brant i en hytte på Espefjellet i Sandnes.

Det var vanskelig adkomst til brannen, ifølge brannvesenet. Det var ikke mulig å kjøre brannbiler helt inn, og det ble satt inn ATV og naturbrannutstyr på stedet.

I 14-tiden ble det bekreftet at hytten hadde brent ned, og at det ikke lenger var fare for spredning.

Politiet har vært i telefonisk kontakt med huseier som opplyser at det ikke skal ha vært folk på hytta.