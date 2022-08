Spisested ble tvangsoppløst

Det var spisestedet Sentrums Kro AS som onsdag ble tvangsoppløst i Haugaland og Sunnhordland tingrett.

Bakgrunnen for det var at retten har mottatt melding fra Regnskapsregisteret om at Sentrums Kro AS på lovlig måte har meldt til Regnskapsregisteret årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for året 2020 som registeret kan godkjenne, innen den fristen som registeret har kunngjort. Det er heller ikke gitt melding om at manglene senere er rettet.

Dermed kom retten til at vilkårene for å tvangsoppløse selskapet var til stede.

Advokat Håkon Johnsen Skimmeland er oppnevnt som bostyrer. Skiftesamling vil bli holdt 13. oktober.

[ Firma i oljebransjen gikk konkurs ]