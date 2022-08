Gravemaskinfirma slått konkurs av bank

Det var Brage Finans AS som begjærte at firmaet Josdal Bygg og Anlegg AS ble slått konkurs.

Bakgrunnen for det var et krav på 11.803.233 kroner og har sin bakgrunn i flere leasingavtaler og inndrivelseskostnader.

Josdal Bygg og Anlegg AS har holdt til på Tonstad og har drevet innenfor bransjen grunnarbeid.

Firmaet omsatte for litt over sju millioner kroner i 2020 og fikk samme år et negativt resultat på 466.000 kroner.

«Skyldner erkjente i rettsmøtet å skylde saksøker beløpet saksøker krever. Skyldner opplyste at selskapet ikke hadde andre verdier enn en nettside som var taksert til rundt fire millioner kroner, og forklarte at selskapets samlede gjeld utgjorde rundt 13,2 millioner kroner. Skyldneren erkjente til dels å være insolvent, og viste til at selskapet ville kommet seg gjennom den tunge økonomiske perioden uten pågang fra Brage Finans AS, men at det var usikkert hvor fort dette ville gått. Skyldner motsatte seg ikke åpning av konkurs», heter det i kjennelsen fra Sandnes tinghus.

Dermed kom retten til Josdal Bygg og Anlegg AS er insolvent og at vilkårene for å ta konkursbegjæringen til følge var til stede.

Advokat Per Asle Ousdal er oppnevnt som bostyrer. Skiftesamling vil bli holdt 28. september i år.

