Mann skal ha blitt bortført av fire menn

Det er statsadvokat Asbjørn Eritsland som har tatt ut tiltale mot fire 20 år gamle menn fra Jæren.

Samtlige av de fire er tiltalt for ved innesperring, bortføring eller på annen måte rettsstridig å ha fratatt noen friheten.

Onsdag 2. september 2020 i tidsrommet fra klokken 22.40 til klokken 23.15 i Time og Stavanger, skal de ha holdt fornærmede i baksetet på en mot hans vilje og hindret ham i å forlate kjøretøyet ved at to av dem satte seg på hver sin side av ham mens en annen av dem holdt en kniv rettet mot fornærmede. Fornærmede skal først ha fått gå fri da han hadde påvist og blitt med inn på sin brors adresse i Stavanger.

De fire er også tiltalt for å ha truet med å kutte av fingrene til fornærmede, dersom han ikke oppga adressen til broren. Tiltalen lyder også på at de skal ha tvunget fornærmede til å kontakte sin mor og sin bror for å få oppgitt adressen til broren.

Da de kom til brorens adresse i Stavanger skal de ha tatt seg inn i leiligheten og truet broren med en kniv.

To av dem skal også ha gått rundt i leiligheten og lett etter ting de kunne ta med seg. De skal deretter ha forlatt leiligheten med to høyttalere og en forsterker, samt en klokke som tilhørte en kvinne som var på stedet.

Det er satt av tre dager til saken som skal opp i Sør-Rogaland tingrett 29. august.

Det er tatt forbehold om å legge ned påstand om inndragning av en kniv, samt erstatning/oppreisning til de fornærmede i saken.

