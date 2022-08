Kjørte i cannabisrus fire måneder etter at han fikk lappen

19-åringen kom med en uforbeholden tilståelse da han nylig møtte i Stavanger tinghus. 11. april i år, omkring klokken 20.15 kjørte han bil i Auglendsdalen i Stavanger til tross for at han var påvirket av cannabis. En blodprøve tatt av ham samme kveld klokken 20.38 viste en ruskonsentrasjon over 0,5 promille.

Retten kom til at riktigheten av tilståelsen styrkes av de øvrige opplysninger i saken, herunder anmeldelsen og blodprøveresultat. Med bakgrunn i dette fant retten det bevist at 19-åringen har forholdt seg som beskrevet i siktelsen, og at han har handlet uaktsomt.

I forbindelse med straffeutmålingen viste retten blant annet til at 19-åringen hadde hatt førerkortet fire måneder da kjøringen fant sted, samt hans uforbeholdne tilståelse.

Straffen ble betinget fengsel i 16 dager og 10.000 kroner i bot. Han mistet også førerretten i 14 måneder og må avlegge full ny førerprøve for å få denne tilbake.

