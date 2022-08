Skal ha blitt ranet på skole av gutter

Det er statsadvokat Asbjørn Eritsland som har tatt ut tiltale mot en 18-åring og en 19-åring fra Stavanger.

I løpet av perioden fra 15. oktober til 24. oktober i fjor skal 19-åringen ha tatt kontakt med fornærmede i en skolegård i Stavanger. Ifølge tiltalen skal 19-åringen ha tatt fram en kniv og sagt til ham «prøver du deg på noe, blir du knivstukket» eller lignende.

19-åringen skal deretter ha dyttet fornærmede i bakken, og holdt ham nede med den ene hånden mens han knyttet den andre. Han skal også ha sagt «prøv deg å gjøre noe» eller lignende.

19-åringen tok deretter en bag som blant annet inneholdt hodetelefoner, mobillader og øreplugger fra fornærmede. Samtidig skal 18-åringen ha tatt med en annen person, som var på stedet sammen med fornærmede, til siden og gått gjennom hans eiendeler. 18-åringen og 19-åringen skal deretter ha forlatt stedet med fornærmedes eiendeler. I den forbindelse skal 18-åringen ha sagt til fornærmede at dersom han «sa det som hadde skjedd til noen var han død», eller lignende.

18-åringen er også tiltalt for å ha holdt en kniv i hånden i hånden 4. februar i år.

18-åringen og en annen 18-åring er også tiltalt for et annet ran som skal ha funnet sted i en skolegård i Stavanger på kveldstid 21. september i fjor.

De skal blant annet sagt at fornærmede burde passe seg for dem og at de hadde kniv. De skal deretter ha tatt fornærmedes caps og forlatt stedet. Den ene 18-åringen skal også ha sagt at «du bør ikke snitche, skal ikke ha politiet etter meg, da får du skikkelig problemer. Me kommer etter deg» til fornærmede.

Det er satt av tre dager til saken som skal opp i Sør-Rogaland tingrett 6. september.

