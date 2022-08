Saken mot den 32 år gamle mannen fra Sandnes skal opp i Stavanger tinghus 26. september i år.

Da må han blant annet svare for to tilfeller av å ikke ha vært aktsom i trafikken.

4. juni i fjor omkring klokken 16.10 skal han ha kjørt bil på motorveien ved Solasplitten, Først skal han ha kjørt inn i en personbil med, før han skal ha presset seg videre på venstre side og inn i autovernet. Han skal deretter ha kjørt inn i en annen personbil. Ifølge tiltalen oppsto det materielle skader på de tre involverte bilene som følge av hans uaktsomme og farefulle kjøreatferd.

Ifølge tiltalen var han også uoppmerksom da han 15. oktober i fjor, omkring klokken 15.05, kjørte bil på Hillevågsveien i Stavanger. Etter å havnet i feil kjørefelt skal han ha kjørt inn i en personbil, slik at begge bilene fikk materielle skader som følge av påkjørselen.

I forbindelse med ulykken ved Solasplitten er 32-åringen tiltalt for å ha kjørt videre uten å stanse for å se til om personer var kommet til skade, eller varsle politiet. Tiltalen lyder også på at 32-åringen ikke hadde gyldig førerkort under denne kjøreturen.

Totalt er han tiltalt for sju tilfeller av kjøring uten å ha gyldig førerkort, samt to fartsovertredelser.

29. september i fjor, 15. oktober i fjor, 13. januar i år og 29. mars i år skal han også ha kjørt bil mens han var ruset på narkotiske tabletter og amfetamin, tilsvarende en promille på over 1,2.

Det er tatt forbehold om legge ned sperrefrist for erverv av førerrett.

