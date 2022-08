Sovnet bak rattet med to mindreårige passasjerer i bilen

Den 43 år gamle mannen erkjente straffskyld da han nylig møtte i Stavanger tinghus.

24. oktober i fjor, omkring klokken 17.00, kjørte han bil på Sola til tross for at han var påvirket av amfetamin, cannabis og narkotiske tabletter. En blodprøve tatt av ham klokken 17.55 samme dag viste at han hadde en samlet påvirkningsgrad minst tilsvarende over 1,2 alkoholpromille.

Retten kom til riktigheten av tilståelsen ble styrket av de øvrige opplysninger i saken, herunder vitneobservasjon og analyse av rusmiddelundersøkelse.

Med bakgrunn i dette fant retten det bevist at siktede har forholdt seg som beskrevet i siktelsen, og at han har handlet uaktsomt.

«Retten legger til grunn at kjøringen var vinglete, at siktede flere ganger var utenfor veibanen og at han også var over i motsatt kjørefelt. Siktede har selv forklart at han sovnet bak rattet. Siktede hadde to mindreårige passasjerer i bilen, og det legges til grunn at siktede utsatte både seg selv og andre for fare», heter det i dommen.

I formildende retning kom retten til at den skulle legge noe vekt på at 43-åringen har erkjent forholdet, selv om erkjennelsen har hatt begrenset betydning for oppklaringen av saken.

Dermed kom retten til at han skulle dømmes til ubetinget fengsel i 24 dager. Påtalemyndigheten ville også at han skulle betale en bot på 60.000 kroner, men retten kom til at en bot på 45.000 kroner var det rette.

I tillegg mistet han også førerretten i to år.

[ Må betale 75.000 kroner etter at hun kjørte til McDonald’s for å kjøpe mat ]