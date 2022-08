Litt før klokken 07.30 fredag morgen meldte Vegtrafikksentralen at Mastrafjortunnelen var stengt etter at de hadde fått melding om nedfall av stein fra tunneltak.

Klokken 08.35 ble det meldt at tunnelen er åpen igjen og at en entreprenør mistenker at steinene/grusen i veibanen stammer fra et annet kjøretøy og ikke tunneltaket.