Ville ta førerkortet fra mann som skal ha kollidert med MC

Det var påtalemyndigheten som har bedt om rettens kjennelse om midlertidig tilbakekall av førerretten, og beslag av førerkortet til en 34 år gammel mann.

Da saken var oppe i Egersund tinghus motsatte 34-åringen seg dette og viste til at trenger både førerkortet i jobben og i det daglige med tanke på at han har familie.

Bakgrunnen for ønsket om førerkortbeslag fra politiets side er ulykke som fant sted på Jæren 21. juli i år.

Da skal 34-åringen ha kjørt personbil og ikke overholdt vikeplikten. Dette skal ha medført at han kolliderte med en tung motorsykkel, slik at det oppsto materielle skader på begge kjøretøy og fare for personskader. Fartsgrensen på stedet er 70 kilometer i timen.

Retten kom til at det var skjellig grunn til mistanke til at 34-åringen hadde forholdt seg som beskrevet i siktelsen og viste både til anmeldelsen og 34-åringens skylderkjennelse.

«I lys av dette mener retten at de behov siktede har opplyst å ha for å beholde førerkortet fram til det foreligger rettskraftig avgjørelse i saken ikke er tilstrekkelig tungtveiende. Retten mener at hensynet til trafikksikkerheten og likebehandling må veie tyngst og at midlertidig tilbakekall av førerretten og beslag av førerkortet fram til endelig avgjørelse foreligger, ikke er et uforholdsmessig inngrep. Retten tar derfor påtalemyndighetens begjæring om midlertidig tilbakekall av førerretten og om fortsatt beslag av siktedes førerkort til følge, men ikke for lengre tid enn 21.10.2022», heter det i kjennelsen.

